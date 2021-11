Spill Halo Infinite Multiplayer og vinn flotte premier for over 40 000 kroner

Gamereactor har nå inngått et samarbeid med Microsoft og Razer for å sammen by på en morsom turnering med flotte premier for deg og ditt Fire team i Halo Infinite Multiplayer (som er gratis å spille).

Slå deg sammen med tre venner for å sammen konkurrere i CTF på Bazaar, klatre i turneringen og forhåpentligvis delta i finalen den 19. desember der vinnerne belønnes med en massiv kolleksjon av toppklasses Razer-utstyr samt Halo Infinite Xbox Elite Controller. Dessuten vil det være Razer-premier å vinne for de som ikke tar førsteplassen.

Påmeldingene begynner i dag på vår dedikerte turneringsside!

Vi begynner å spille 9. desember der vårt LobbyReactor-system gjør at du kan lage en avtale med din motstander og spille når dere vil på de utvalgte matchdagene.

Turneringen er single elimination med matcher hver oddetallsdag fra den 9. til de siste fire lagene står igjen. Semifinaler og finaler avholdes i en livestream 19. desember.

Kun personer som bor i og er statsborgere i Danmark, Finland, Norge og Sverige kan delta i turneringen.