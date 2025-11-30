Spill laget med kunstig intelligens vil ikke ha sjel, sier regissøren bak Witcher 3 og Blood of Dawnwalker

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt og The Blood of Dawnwalker regissør Konrad Tomaszkiewicz ønsker ikke å se AI lage et spill i sin helhet. Den erfarne utvikleren tror ikke at teknologien kan skape noe som matcher et spill laget av mennesker.

I en samtale med Eurogamer bekreftet han at teamet på Rebel Wolves hadde brukt AI til noen tidlige versjoner av stemmereplikker i spillet før de ansatte ekte skuespillere "fordi min erfaring fra tidligere prosjekter var at du [forstår] mye mer når du hører stemmene, og vi ønsket å ha det så snart som mulig for å teste spillet og iterere på det. Og da vi fant ut at historien var god og fungerte, begynte vi med de ordentlige opptakene med skuespillerne. Dette er bruken av AI-en vi hadde i selskapet vårt," forklarer han.

"Jeg mener at AI bør hjelpe mennesker, og at AI ikke bør erstatte dem," fortsatte Tomaszkiewicz. "Jeg er ikke helt imot kunstig intelligens, men den må utvikle seg til å bli et verktøy som hjelper oss, som Google Translate, ikke noe som stjeler forfatterrettighetene og lager grafikk eller animasjoner fordi den lærer av det mennesker har skapt." Hvis kreative mennesker blir fjernet fra bransjen, vil det ha en dårlig effekt totalt sett. "[AI] kan hjelpe, men ikke erstatte dem. Jeg tror ikke at spill som kun er laget med kunstig intelligens, vil ha sjel. Jeg tror ikke på det. Virkelig," sa han.

Tomaszkiewicz la til at han nylig ble ferdig med Dispatch, som han kåret til årets spill i 2025. "Jeg tror ikke at AI kan skape noe som dette. Det er ikke mulig. Du må ha mennesker som føler, som har denne kreative gløden, som ønsker å bevise noe, som ønsker å fortelle deg en bestemt historie og skape følelser i disse spesielle øyeblikkene. En maskin vil ikke forstå oss like godt."