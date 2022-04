Spill New World gratis i helgen

HQ

New Worlds popularitet har falt en del den siste tiden, men det er fortsatt et ganske populært nytt MMORPG, og det er masser av nytt innhold under utvikling også. Hvis du fortsatt er litt skeptisk og ikke ønsker å kjøpe spillet bare for å muligens bli skuffet, kan du nå prøve det helt gratis.

Amazon har avslørt via spillets hjemmeside at hele spillet er gratis denne helgen. Gratisperioden startet i går klokken 19, så det er bare å sette i gang.

Perioden avsluttes mandag 11. april klokken 19, og det er bare å surfe innom Steam for å laste det ned. Dessuten er spillet på tilbud med 40% rabatt frem til 18. april.