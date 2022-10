Spill "nye" Resident Evil Village gratis i en time

HQ

Capcom avslørte vel egentlig alt man trenger å vite om Resident Evil Village sin Gold Edition da den ble annonsert i juni, så det var ikke mye nytt vi fikk i kveldens Showcase. Derfor er vel det mest spennende for mange at det er mulig å se hvor imponerende nyvinningene er allerede nå.

Selv om Resident Evil Village sin Winters' Expansion og Gold Edition først lanseres skikkelig neste fredag kan du laste ned en demo som lar deg spille den i en time nå. Nærmere bestemt får du i alle fall spille en utgave av Resident Evil Village som også lar deg bruke det nye tredjepersons-kameraet. Ikke at du bør forvente å se Ethan sitt ansikt av den grunn, for streamen avslørte at han faktisk vil snu seg vekk om du snur kameraet slik at noe av mystikken beholdes. Traileren under gjør det jo uansett ganske klart at det nye perspektivet fører til en annerledes opplevelse.