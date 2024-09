Spill som virkelighetens Agent 47 i Hitman World of Assassination, som nå kommer til PS VR2

I går kveld under State of Play kunngjorde IO Interactive at Hitman World of Assassination kommer til PS VR2 i desember 2024. Det betyr at alle med Sonys nåværende VR-system vil kunne føle seg som den ekte Agent 47 og ta på seg de tøffeste snikmorderoppdragene.

I traileren de avduket fikk vi se noen av de mer bemerkelsesverdige systemene, som bruk av doble grep (for helt nye pistoler med lyddempere), full ambidekstri, scenetilpasning for lukkede miljøer som rom og finjustert kontroll for begge hender.

Hitman World of Assassination for PlayStation VR2 støtter hele hovedkampanjen i PS5-versjonen, og de som allerede eier konsollversjonen av spillet vil kunne få tak i denne for €9,99 som en oppgraderingspakke via PS Store.

Hitman World of Assassination er også tilgjengelig på PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC og Nintendo Switch. I tillegg er en frittstående versjon kalt Hitman 3 VR: Reloaded (fra XR Games) også tilgjengelig fra og med i sommer for Meta Quest 3.