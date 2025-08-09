Spillere ber nok en gang om en Sunset Overdrive-remaster

HQ

Før de var Spider-Man-studioet (med litt Ratchet & Clank blandet inn), leverte Insomniac Games et strålende sprøtt actionspill kalt Sunset Overdrive. Sunset Overdrive er et av de få spillene som gjorde det verdt å kjøpe en Xbox One, og det huskes med glede selv et tiår etter utgivelsen.

Som oppdaget av TheGamer, publiserte Insomniac Games nylig et innlegg på sosiale medier som refererte til Sunset Overdrive, som sendte kommentatorer og folk på nettet inn i litt av en vanvidd om noen form for nyinnspilling, remaster eller PS5-port.

Insomniac eier Sunset Overdrive-IPen, men selv om det ikke er noe teknisk som hindrer studioet i å jobbe med en oppfølger eller nyinnspilling, er det et veldig travelt sted å være akkurat nå. Spider-Man er som nevnt bærebjelken til Insomniac, og når vi vet hvor mye studioet er i stand til, ville vi ikke bli overrasket om det også er et annet hemmelig prosjekt på vei.

Men som vi vet, i denne bransjen kan aldri noen ganger bety ikke akkurat nå, så hold håpet i live hvis du ønsker det med Sunset Overdrive.