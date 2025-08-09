Norsk
Følg oss
Gamereactor
nyheter
Sunset Overdrive

Spillere ber nok en gang om en Sunset Overdrive-remaster

Xbox One- og PC-spillet fra 2013 ble nevnt av Insomniac, og vekket fansen igjen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Før de var Spider-Man-studioet (med litt Ratchet & Clank blandet inn), leverte Insomniac Games et strålende sprøtt actionspill kalt Sunset Overdrive. Sunset Overdrive er et av de få spillene som gjorde det verdt å kjøpe en Xbox One, og det huskes med glede selv et tiår etter utgivelsen.

Som oppdaget av TheGamer, publiserte Insomniac Games nylig et innlegg på sosiale medier som refererte til Sunset Overdrive, som sendte kommentatorer og folk på nettet inn i litt av en vanvidd om noen form for nyinnspilling, remaster eller PS5-port.

Insomniac eier Sunset Overdrive-IPen, men selv om det ikke er noe teknisk som hindrer studioet i å jobbe med en oppfølger eller nyinnspilling, er det et veldig travelt sted å være akkurat nå. Spider-Man er som nevnt bærebjelken til Insomniac, og når vi vet hvor mye studioet er i stand til, ville vi ikke bli overrasket om det også er et annet hemmelig prosjekt på vei.

Men som vi vet, i denne bransjen kan aldri noen ganger bety ikke akkurat nå, så hold håpet i live hvis du ønsker det med Sunset Overdrive.

Sunset Overdrive

Relaterte tekster

6
Sunset OverdriveScore

Sunset Overdrive
ANMELDELSE. Skrevet av Morten Bækkelund

Hvis du har ventet på et lettbeint actionspill som kun er opptatt av at du skal ha det skikkelig gøy, er det bare å bestille en billett til Sunset City!



Loading next content