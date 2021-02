Spillere kommer ikke til å støte på hverandre ofte i Diablo IV

Du ser på Annonser

I et intervju hos Eurogamer fortalte Luis Barriga, regissør for Diablo IV, om den nye og åpne verdenen samt de onlinerollespilliknende elementene som allerede har blitt avslørt. Han sa at det kommer til å være mulig å treffe andre spillere når du er ute på eventyr, men at disse møtene kommer til å være sjeldne og vil dermed føles spesielle når de skjer:

"We've taken some of those ideas and applied them in a in a very different scale. We think that Diablo IV with this vision of like, post-apocalyptic, almost humanity struggling to get by, doesn't feel super right when it's more players than NPCs in a field where you're fighting over spawns, and where a villager feels like yeah, I could have my pick of like 10 adventurers or 20 adventurers to help me with a mundane problem that I have."

Tanken er at de sjeldne møtene skal bidra til å bevare Diablo-følelsen i stedet for å etterlikne et onlinerollespill. Diablo IV har fremdeles ikke fått noen lanseringsdato spikret, men forhåpentligvis føler Blizzard seg klare til å avsløre dette snart.