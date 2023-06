Spillere starter underskriftskampanje for å gjøre Starfield PlayStation-eksklusiv

HQ

Da Microsoft kjøpte opp Bethesda var det en del diskusjon rundt risikoen for at fremtidige spill ikke ville dukke opp på Sonys konsoller. Starfield har blitt en av disse siden det bare slippes på PC og Xbox Series den 6. september. Dette har selvsagt satt sinnet i kok hos mange, så her kommer en av de latterligste reaksjonene.

En underskriftskampanje på Change.org har nylig fått en del oppmerksomhet. Med drøyt 1000 underskrifter ønsker personene bak å gjøre Starfield eksklusivt til PlayStation 5. De vil altså ikke bare få gigantspillet på PS5, men altså gjøre slik at det faktisk ikke kommer til konsollen studioets eiere har laget...Heldigvis viser det seg at mange har signert for å kommentere hvor dum denne tanken er.