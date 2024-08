Spillere vender tilbake til Alien: Isolation etter suksessen med Alien: Romulus

HQ

Det er ikke uvanlig at populære filmer øker interessen for relaterte spill (og omvendt), og et ferskt eksempel på dette kan vi se med Alien: Isolation. Etter den vellykkede premieren på Alien: Romulus har Isolation tiltrukket seg en bølge av spillere på Steam.

I løpet av helgen nådde det en topp på 1790 samtidige spillere, det høyeste antallet tittelen har sett på pluss fire år. Det er sannsynlig at en lignende trend skjer på konsoller også. For øyeblikket er det betydelige rabatter på Alien: Isolation (selv om de slutter klokka 18:00 i kveld), så hvis du har sett Alien: Romulus og ønsker mer Xenomorph-skrekk, er det nå på tide å ta tak i det.

Takk ComicBook.com