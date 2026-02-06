Spiller fullførte Clair Obscur: Expedition 33 uten å bli truffet en eneste gang

HQ

Vi vil gjerne advare deg om betydelige spoilere angående Clair Obscur: Expedition 33, da dette involverer noen som har spilt gjennom hele eventyret og avslører alt. Vær derfor forsiktig hvis du ennå ikke har opplevd fjorårets beste spill.

Når det er sagt, har YouTuberen Hayete Bahadori fått til noe nesten umulig. Han har spilt gjennom hele eventyret med én karakter (bortsett fra i de tre tilfellene der du må blande inn flere) - og han har ikke tatt noen skade overhodet. Som du kanskje vet, har Clair Obscur: Expedition 33 et pareringssystem ikke ulikt det vi vanligvis finner i kampsjangeren, der et veltimet trykk på en knapp ikke bare forhindrer skade, men også gir deg visse fordeler.

Bahadori har klart å gjøre dette på hvert eneste angrep gjennom hele eventyret, en bragd som er ganske vanvittig med tanke på at det faktisk krever mye timing, spesielt på vanskeligere fiender. I en AMA på Reddit sier han at den vanskeligste delen var den siste bossen:

"Det var vanskelig å lære og huske timingen på noen av disse angrepene."

Når det er sagt, sjekk ut hele den utrolige videoen nedenfor. Gamere er virkelig en utrolig rase.