Spillselskapenes aksjer krasjer takket være Googles nye AI-eksperiment Project Genie

HQ

I kappløpet om å gjøre enhver kunstnerisk kreasjon til en AI-basert ekvivalent av det grå, slamfylte Krabbebiff-alternativet fra SvampeBob fortsetter, begynner vi å se alvorlige, virkelige konsekvenser av AI-baserte eksperimenter. Nylig ser det ut til at Project Genie - Googles AI-eksperiment som kan skape begrensede tredimensjonale miljøer som kan utforskes som et spill - har gjort inntrykk på mange av selskapets investorer.

Som Wccftech har fanget opp, har flere store spillselskaper sett sine aksjekurser stupe takket være en salgspanikk forårsaket av Project Genie. Unity Technologies, produsenten av Unity Engine, så et fall på 18.8%. Take-Two Interactive tapte ~ 10%, CD Projekt Red falt med 8%, til og med det titaniske Roblox hadde et fall, og falt med 13%.

Capcom, Tencent og andre selskaper som utgjør noen av Asias største spillskapere, var stort sett upåvirket, noe som viser at denne panikken kanskje er mer en vestlig trend. Det føles definitivt som om mange Twitter/X-brukere har drukket Kool-Aid om at dette er slutten for tradisjonelle spillutviklere, men det er minst 30 AI-riddede slopinnlegg som forteller meg at Hollywood er dødt på algoritmen min hver dag, så jeg tror det når jeg ser det.

Project Genie er foreløpig et konsept i en tidlig fase, og selv om det kan generere 3D-miljøer fra instruksjoner alene, får vi se om det faktisk kan skape noe som er verdt å spille etter hvert som det fortsetter å vokse og utvikle seg.