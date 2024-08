Spillutvikleren Wushu har blitt kjøpt opp av Keywords

HQ

Spillleverandøren Keywords har i en pressemelding bekreftet at de har kjøpt opp det Liverpool-baserte spillselskapet Wushu, bare kort tid etter at de sa opp en håndfull ansatte hos en av sine andre utviklere, Lively Studios.

Wushu Fall Guys, som ble etablert i 2017, var opprinnelig ment å produsere egne titler, men har operert etter en "work-for-hire"-modell, og har bidratt til store suksesser som og Baldur's Gate 3.

Wushu ble kjøpt opp av Keywords på grunn av sin jevne vekst til tross for markedssvingninger og for å forbedre produksjonskapasiteten, og vil uten tvil nå jobbe tettere med leverandørens portefølje av selskaper, selv om de sannsynligvis fortsatt vil operere etter sin nåværende modell.

Keywords CEO Bertrand Bodson sier han: "Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å bygge ut vårt tilbud innen spillutvikling globalt. Vi har nå to studioer i Liverpool, som er et viktig regionalt knutepunkt for talenter i UK", så det er godt å se at bransjen investerer i talenter i området.

Bodson fortsetter han i pressemeldingen: "Wushus dyktige team, sterke relasjoner og muligheter for vekst vil være viktige ressurser som utfyller våre eksisterende Create-studioer når vi fortsetter å forbedre tilbudet vårt til vår globale kundebase. Vi ser frem til å samarbeide med Alan og det talentfulle teamet de neste årene for å støtte og drive frem veksten i virksomheten."

Wushu Grunnleggeren av Alan McDermott, som vil fortsette å lede selskapet med den nåværende ledelsen til tross for oppkjøpet, sier at det er et "spennende nytt kapittel" for dem, og at det ikke vil gå på bekostning av deres frihet som skapere.

McDermott Ifølge oppkjøpet "gir oppkjøpet oss mulighet til å forbedre tjenestene vi tilbyr våre langsiktige kunder ytterligere, med et omfattende ressursnettverk og et bredt sett av ferdigheter".

"Keywords deler våre ambisjoner om fortsatt vekst, og deres investering i Wushu vil hjelpe oss å fortsette å være trofaste mot vår tilnærming til utvikling der menneskene kommer først. Vi ser frem til å samarbeide med det bredere Keywords -nettverket og ta på oss enda mer ambisiøse prosjekter i fremtiden" (takk, Game Developer).