Spirittea er ferdigutviklet

Det siste halvannet året har jeg fulgt nøye med på et lite prosjekt om en ganske spesiell "koselig" livssimulator som kombinerer konseptene til Stardew Valley (eller Haunted Chocolatier) med en av de beste animasjonsklassikerne, Spirited Away.

Og hvorfor snakker jeg om en sammensmelting av ideer? Vel, Spirittea legger gårdskonseptet litt til side og satser mer på relasjonene til vår nyankomne karakter i landsbyen for å ta vare på et orientalsk varmekildehus for å tilfredsstille åndenes behov (wow, jeg har sett det et sted). Og nå, etter noe forsinket utvikling, har utviklerne på Cheesemaster Games nettopp kunngjort at spillet er ferdig utviklet og har "gone gold". De takker også for seg og sier at de vil komme med alle detaljer om utgivelsen i neste uke, inkludert en utgivelsesdato.

Spirittea vil også gi ut versjoner for Xbox- og Nintendo Switch-konsoller i fremtiden.

Trenger du en ny "life sim" i livet ditt?