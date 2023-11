Spirittea fikk "over 100 timer med innhold" takket være Game Pass.

HQ

Mens oktober var latterlig travel i år, har november, som vanligvis er ekstremt hektisk, vært roligere. Et av spillene som har blitt lansert denne måneden, er Spirittea, et spill som ofte har blitt sammenlignet med en Spirited Away-temaversjon av Stardew Valley.

Det har generelt blitt veldig godt mottatt (vi jobber fortsatt med anmeldelsen vår), og det virker som om det har fått en god start. I en serie X-innlegg hadde Mike Rose - grunnleggeren av indieforlaget No More Robots - mange interessante detaljer å dele om utgivelsen. Blant annet viser det seg at spillet i stor grad mangler på YouTube, ettersom han ikke ønsket å betale YouTubere for å strømme spillet:

"Hør her, jeg skjønner det - det er bare slik det fungerer nå. YouTubere vil at du skal betale dem for å dekke spillene dine. Greit nok. Men jeg vil bare ikke gjøre det. Det føles rart og ekkelt og uærlig, og jeg kan bare ikke gjøre det. Så jeg antar at spillene våre ikke vil bli dekket på YouTube lenger!".

Rose sier også at de allerede har 150 000 spillere av spillet, som ble lønnsomt fra dag én, og at det har ligget på toppselgerlisten på Switch helt siden lanseringen i forrige uke. Spirittea er foreløpig tilgjengelig for PC, Switch og Xbox, og konsollversjonene "står for 80 % av inntektene". Dette er det motsatte av hvordan det pleier å være, sier han, men spekulerer i at stadig flere AAA-titler slippes på Steam ettersom de store utgiverne "ikke har klart å få PC-plattformer utenfor Steam til å fungere" - og at dette gjør det vanskeligere å nå ut til indies.

En annen interessant detalj er at han sier at "Game Pass har (som vanlig) vært enormt viktig for oss" med over 100 000 spillere, og at avtalen faktisk bidro til å forbedre spillet for alle, ettersom mye mer innhold ble lagt til som et resultat:

"Spirittea skulle egentlig lanseres i 2022, men etter at vi fikk en Game Pass-avtale, bestemte vi oss for å gjøre dette enda større og bedre - derav utsettelsen til 2023, og de over 100 timene med innhold".

Som allerede nevnt jobber vi for tiden med anmeldelsen vår, og vi kommer snart tilbake med våre fulle inntrykk. Har du prøvd Spirittea ennå?