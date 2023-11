Spirittea lanserer 1.0.3-oppdatering for Switch med mer enn 100 rettelser.

HQ

I ukene som har gått siden lanseringen, har det vært hektisk aktivitet hos Cheesemaster Games. Det lille studioet har fått en god start med lanseringen av Spirittea på tvers av plattformer, og nå som PC-spillere har fått tilgang til noen oppdateringer, er det på tide at konsollspillere på Nintendo Switch og Xbox Game Pass også får sitt.

Det ser ut til at spillere på Microsofts konsoll (og også på PC Game Pass) får den samme oppdateringen i dag, men Spirittea bathhouse managers på Switch har allerede oppdatering 1.0.3 tilgjengelig, som inneholder opptil 100 feilrettinger som tidligere har blitt testet på Steam-versjonen. I oppdateringsnotatene som er delt på Discord-kanalen, fremheves følgende forbedringer:



Løste problemet med at Spirit Vision av og til ble sittende fast på



Gjort karaoke enklere - det er færre irriterende blekkspruter nå, og vi har balansert hva som teller som riktig og feil!



Det er blitt enklere å fiske, med større og tydeligere meldinger som holder deg på sporet (og som ikke krasjer hvis du fisker på et merkelig sted!).



Løste et problem der du kunne bli sittende fast når du fisket (og ikke bare fordi det er vanedannende!!).



Lagt til massevis av nye animasjoner og lyder, inkludert insekter som flagrer, ånder som blir klissete og NPC-er som tar seg en lur!



Sørget for at Fae alltid kaller deg ved riktig navn (hvem er egentlig Dan??).



Sørget for at spillet fortsatt fungerer som tiltenkt hvis utholdenheten din når 0.



Fikset en hel rekke håndklerelaterte problemer. Har du mistet håndklærne dine? Nå har spillet en løsning for deg! Har du våte håndklær og ingen steder å legge dem? Nå kan du oppbevare våte håndklær på bordet!



Apropos oppbevaring, vi har tredoblet mengden oppbevaringsplass, så nå kan du gå amok med å fange fisk og stjele folks tøfler!



Og dusinvis av andre rettelser og nye tilføyelser!



Som vi allerede har nevnt, er det PC-versjonen som går raskest når det gjelder oppdateringer og forbedringer, og PC-notatene foregriper allerede hva vi kommer til å se i konsollversjonen i fremtiden:



Miko og Amelia overlapper ikke lenger hverandre når de tilbereder kimchi.



Kontrollene og vanskelighetsgraden i karaoke-minispillet er blitt litt enklere.



Du kan ikke lenger selge noen av helligdomsgjenstandene, din tulling.



Sora kaller deg ved ditt riktige navn nå



Stinker-statuen heter ikke lenger en solmelon!



Du kan ikke legge håndklær i ryggsekken ved et uhell.



Løste flere problemer med håndklær som forsvinner



De to siste figurene teller nå selv om du allerede har fått dem



Fikset mange flere krasj



Leigh snakker nå til deg, cad'en



Sanger legger seg ikke over hverandre lenger



Når du lager mat hjemme, kan du nå se den ekstra lagringsplassen.



Det fordømte "Høsten kommer"-maleriet dukker ikke opp overalt lenger.



Vi er i ferd med å ferdigstille vår fullstendige anmeldelse av Spirittea på Gamereactor, og vi skal prøve å teste disse nylige forbedringene i spillet vårt og fortelle deg hva vi synes om dem.