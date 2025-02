Spiritteas landsby fortsetter å vokse: Phantom Friends-oppdateringen kommer på Xbox og Nintendo Switch

HQ

Mange spill har forsøkt å hoppe på den koselige, ovenfra-og-ned-liv-simulatoren for å skrape bare en flik av suksessen til giganter som Stardew Valley, Animal Crossing og Harvest Moon. Knapt noen av dem lykkes, men i skyggen av disse hyggelige spillene har det vokst frem andre som Spirittea, som også sakte har fått fotfeste blant fans av sjangeren.

Tittelen, hvis du ikke vet det, har en veldig interessant fortelling, der du er en ny innbygger i en avsidesliggende landsby i fjellet, og du ender opp med å åpne et spa for åndene å hvile og i prosessen få dem til å la landsbyboerne være i fred med livene sine. Akkurat det du tenker: kombiner Spirited Away med Stardew Valley.

Og skaperne på Cheesemaster Games og No More Robots har polert og utvidet det siden det ble lansert i november 2023. I dag, uten å gå lenger, ga de ut Phantom Friends-oppdateringen, en av de mest ambisiøse oppdateringene som allerede var tilgjengelig på Steam-, Nintendo Switch- og Xbox-versjonene av spillet. Den inkluderer nye oppdragslinjer og ånder (inkludert en åndeselger med eksklusive gjenstander), i tillegg til kjæledyrånder og feilrettinger.

Hvis du ikke visste om spillet og vil gi det en sjanse med det du ser og leser, har du 40 % rabatt på Steam i en begrenset periode nå, og for en god sak også: det er en del av veldedighetstilbudet for Great Ormond Street Hospital, der inntektene går til et barnekreftsenter.

Kommer du til å prøve ut dette nye innholdet i Spirittea?