Splatoon 3 bringer både nytt og gammelt i gameplaytrailer

HQ

Selv ved å studere den nøye var det sannelig ikke mye nevneverdig informasjon å oppdrive i den første traileren fra Splatoon 3, så nattens trailer er langt mer givende.

Her bekreftes det blant annet at vi fortsatt vil kjempe Turf Wars i det såkalte Splatlands og Splatsville, men denne gangen vil pattedyr være med også i historiedelen enkelt nok kalt "Return of the Mammalians". Heldigvis venter det derfor også nye våpen som for eksempel en edderkopplignende robot, nye spesialangrep, et par ekstra ferdigheter og en historiemodus som virker langt mer omfattende og variert.