Splinter Cell blir Netflix-serie av John Wick-skaper

Noen hos Netflix har virkelig blitt bitt av spillbasillen. Med tre The Witcher-prosjekter, Castlevania, Cuphead, Devil May Cry, Dragon's Dogma og Resident Evil skulle man tro de hadde nok, men nå blander en annen spillutgiver seg.

Variety har nemlig gleden av å fortelle at Netflix også jobber med en animasjonsserie basert på Splinter Cell, og det er selveste Derek Kolstad som skal skrive den. Kildene deres hevder selskapet allerede har bestilt to sesonger bestående av seksten episoder til sammen. Om dette betyr at filmen nå er lagt død en gang for alle, men nærmere et skikkelig livstegn fra Sam Fisher utenom dumme referanser i andre spill kommer vi ikke. Og jeg bør virkelig ikke si hvem som skal ha stemmen til Fisher om han er en del av serien...