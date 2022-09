Splinter Cell-remaken endrer historien

HQ

Hva det betyr å være en remake har variert en god del de siste årene, så det er ikke rart om du hadde spørsmål etter at Ubisoft bekreftet Splinter Cell-remaken i fjor. Den gang ble vi lovet langt bedre grafikk, animasjoner og slik, men det viser seg at enda mer grunnleggende elementer vil forandres.

Ubisoft Toronto søker etter en såkalt "scriptwriter" til Splinter Cell Remake, og i jobbutlysningen avslører de at denne personen skal "omskrive og oppdatere historien for et modern publikum". Det gjentas at målet uansett er å ivareta originalens ånd og temaer, men at både historien og personene i den bør gjøres mer autentiske og troverdige. Tiden får vise hva dette resulterer i.