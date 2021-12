Ubisoft bekrefter Splinter Cell Remake

Over åtte år har gått siden vi fikk Splinter Cell: Blacklist, så mange har lengtet etter et nytt spill i den fremragende serien i flerfoldige år. Nå blir det endelig en realitet.

For etter lang tid med rykter bekrefter Ubisoft Toronto, det samme studioet som hadde hovedansvaret for Blacklist, at de har startet arbeidet med en remake av Splinter Cell. Utviklerne sier at de vil beholde selve sjelen i originalen, men modernisere både presentasjonen og gameplayet på måter som passer dagens publikum. Presentasjonsdelen høres spesielt lovende ut siden de vil bruke The Division sin Snowdrop Engine, noe som betyr fremragende lyseffekter, smidige animasjoner og interaktive omgivelser.

I motsetning til det enkelte rykter hevdet vil ikke dette bli et såkalt "open world"-spill, men forblir lineært. Fokuset på sniking vil også være det samme. Utenom det er det vanskelig å si hva vi har i vente siden utviklerne sier at spillet fortsatt er i en veldig tidlig fase. Faktisk er de såpass tidlig at bare en grunnleggende gruppe av Splinter Cell-veteraner og yngre utviklere jobber på det i disse dager mens studioet søker etter enda flere. Uansett er det deilig å få dette bekreftet.

Hva må endres og hva må forbli det samme?

