Split Fiction dobler innsatsen med to millioner solgte eksemplarer den første uken

HQ

I tilfelle noen var i tvil om at Hazelight hadde gjort det igjen med deres nylige Split Fiction, har vi en ny informasjon å legge til deres suksess. Studioet har delt et innlegg på sosiale medier som hevder at Split Fiction har klart å selge to millioner eksemplarer i løpet av sin første uke i salg. Det betyr at spillet potensielt kan ha opptil fire (kanskje flere!) Millioner aktive spillere i disse dager, og det ser ikke ut til at listen kommer til å slutte å vokse snart.

Vi er overbevist om at Split Fiction fortjener å være blant kandidatene til Årets spill allerede, og vi ga det toppscore på Gamereactor, i tillegg til å oppmuntre oss til å skrive en omfattende guide for at alle spillere skal kunne nyte denne samarbeidsopplevelsen på best mulig måte.

Gratulerer, Hazelight!