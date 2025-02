Split FictionIt Takes Two-studiosjef bekrefter at de aldri vil lage et live-service-spill

HQ

Josef Fares - medstifter av It Takes Two og Split Fiction utvikler Hazelight - er kjent som en ganske frittalende fyr i spillbransjen. Han er ikke den som holder kortene tett til brystet, og har nylig uttalt at han aldri vil lage et live-service-spill.

"Vi vil ikke ha dem, jeg tror ikke på dem," sa han til Eurogamer i et nylig intervju. "Jeg tror [live-tjeneste] ikke er den rette veien å gå. Jeg håper flere og flere [utviklere] fokuserer på lidenskapen sin, og det de tror på. Når alt kommer til alt, ser vi tydelig - og Hazelight er et levende bevis på det - at når du stoler på visjonen din og følger den, kan du fortsatt nå ut til et stort publikum. Det er det jeg vil at folk skal fokusere på."

"Jeg har forståelse for at forlagene er bekymret for "pengespørsmålet". Men jeg tror også at man må forstå at vi jobber med et kunstverk her, så man må også respektere kreativiteten. De må møtes på midten. Man kan heller ikke fokusere for mye på kreativitet. Du kan ikke bare si "gi meg 100 millioner dollar, jeg vil gjøre hva jeg vil". Men det må være en balanse. Det kan ikke bare være mot finanssiden. Så nei, det kommer aldri til å skje med et Hazelight-spill. Det garanterer jeg."

Så, der har du det. Vi har sett mye tilbakeslag mot live-service som et konsept de siste årene, som mens noen hits gjør det stort som Marvel Rivals nylig, vil mange spill oppleve korte suksesser, for deretter å falle ved veikanten, bestemt til å bli stengt i årene eller til og med måneder etter lanseringen. Det er sannsynlig at noen studioer vil fortsette å presse sine live-tjenesteforsøk, men det er interessant å se hvordan andre har bestemt seg mot konseptet helt.