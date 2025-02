Splitgate 2 å være vertskap for en åpen alfa for crossplay om et par uker

HQ

Da Splitgate debuterte for noen år siden, fanget det virkelig oppmerksomheten til mange fans av førstepersons skytespill. Men utvikleren 1047 Games hadde større planer for hva dette spillet kunne bli, så til tross for imponerende spillertall ble produksjonen av spillet snart stoppet, og teamet satset alt på å skape Splitgate 2.

Det spillet kommer nærmere og nærmere sin debut, så mye at 1047 Games på State of Play showcase i kveld nettopp har bekreftet at Splitgate 2 vil være vertskap for en crossplay åpen alfa i løpet av de kommende ukene. Det vil gjøre det mulig for PC-, PlayStation 5- og Xbox Series X/S-spillere å komme sammen og teste tittelen, alt fra 27. februar og frem til 2. mars.

Mens du må vente litt lenger med å lese våre inntrykk på Splitgate 2, kan vi fortelle deg at vi allerede har hatt sjansen til å oppleve hva som vil bli presentert i denne alfaen som en del av en nylig forhåndsvisningssesjon. Så følg med for å få alle tankene våre om skytespillets oppfølger.

Når det gjelder når Splitgate 2 vil bli lansert, er spillet satt til debut i 2025, og du kan se den mest traileren for tittelen nedenfor.