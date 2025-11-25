Splitgate 2 avslutter betaversjonen igjen i desember

HQ

Tilbake igjen, er vi Splitgate 2? Etter å ha lidd et stort fall i spillere etter lanseringen, trakk oppfølgeren til hit-shooteren seg tilbake til beta-stadiet for å effektivt relansere spillet på et senere tidspunkt. Nå ser det ut til at Splitgate 2 nesten er klar til å komme ut av puppen og bli en vakker sommerfugl igjen.

Som kunngjort av 1047 Games, vil Splitgate 2s betasesong avsluttes 4. desember. Dette vil også avslutte Battle Passes knyttet til sesongen, og din sesongmessige rangprogresjon. En relansering kommer senere i desember, uten en ordentlig dato i skrivende stund.

Vi må se hvor mye av den tidligere spillerbasen Splitgate 2 kan sjarmere med sin retur. For øyeblikket har spillet en 24-timers topp på 211 spillere på SteamDB, noe som bare ikke er sunt for et skytespill av denne størrelsen. Splitgate var en stor hit da det først ble utgitt, og spillerne elsket ideen om et skytespill med portaler. Den gimmicken mistet imidlertid raskt sin sjarm, og selv utgivelsen av oppfølgeren kunne ikke tenne gnisten fullt ut, med fans som raskt droppet av etter noen uker igjen.

Med spill som ARC Raiders, Battlefield 6 og Call of Duty: Black Ops 7 som tar folks oppmerksomhet bort på slutten av dette året, må vi se om Splitgate 2 kan konkurrere og bringe seg selv tilbake fra randen.