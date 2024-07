Splitgate 2 kan bli avslørt allerede denne uken

HQ

Det er få fumler i nyere tid som er større enn Splitgate. En utrolig formel som vant den suksess over natten, fanget til og med øynene til en Epic Games, som angivelig tilbød utviklerne mye penger for å kjøpe IP-en. De takket imidlertid nei til pengene, og trodde på visjonen på toppen av Splitgates popularitet, bare for at det deretter skulle gå nedover.

Spillet har fortsatt hundrevis av spillere av og til, men det ser ut til at etter å ha avsluttet utviklingen av det første spillet i 2022, er 1047 Games nesten klar til å avsløre noe stort.

Et innlegg på spillets Twitter / X-konto lyder ganske enkelt "Om tre dager ... Du er min." Mange peker mot en oppfølger i stedet for en stor oppdatering, for som nevnt ble utviklingen avsluttet på Splitgate for en stund tilbake, slik at 1047 Games kunne lage en revolusjonerende oppfølger.

