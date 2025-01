Splitgate 2 skaperne ønsker ikke å la seg dra ned av inspirasjonskildene sine

HQ

Splitgate trakk til seg en enorm mengde spillere da det først ble lansert for noen år siden, hovedsakelig på grunn av det imponerende gameplayet, som ofte ble redusert til "Halo møter Portal". Selv om det var en ganske treffende beskrivelse av det første spillet, ønsker oppfølgeren å bygge videre på det.

I en samtale med GamesRadar sier 1047 Games' administrerende direktør og kreative leder Ian Proulx at han ønsker å levere et skytespill som står over sine inspirasjonskilder. "Halo møter Portal var en ganske god tagline for et team som ikke hadde noe markedsføringsbudsjett", sier han. "Men vi ønsker å bygge vår egen vei med denne oppfølgeren. Vi ønsker ikke bare å være "Halo møter Portal"-teamet. De spillene var åpenbart en stor inspirasjonskilde, det legger vi ikke skjul på, men Splitgate 2 må være sin egen greie."

Det visuelle har blitt endret, i tillegg til spillmekanikken, for eksempel hvordan du beveger deg rundt på kartet og hvilket momentum du bygger opp. Spillet er også klassebasert nå, noe som gir flere måter å tilpasse spillestilen din på.

"Vi så på hva Splitgate gjorde veldig bra, som fansen virkelig elsket, og på områdene der vi følte at det kom til kort - der vi ikke var i stand til å opprettholde lang levetid," sa Proulx.

Det er interessant å se hvordan Splitgate 2 endrer seg selv og erkjenner fortidens feil. Vi får vente og se hvordan disse endringene påvirker spillets levetid når Splitgate 2 lanseres i år.