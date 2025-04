HQ

Etter en åpen alfa-test tidligere i år, ser Splitgate 2 nå mot sin åpne beta, som vil inneholde mye mer innhold og tillate spillere å se hva 1047 Games har kokt for retur av portalskytespillet.

Splitgate 2s åpne beta kommer den 22. mai, og vil gi spillerne tilgang til 25+ nye våpen, 10 spillmoduser og tilsynelatende uendelige kart. I det korte klippet nedenfor nevnes det først 15 kart, men deretter vises en kartredigerer i Forge-stil som spillerne kan bruke.

Så dette betyr sannsynligvis at vi får 15 offisielle kart, og det vil være opp til spillerne å lage sine egne for å fylle ut de uendelige mulighetene. Vi får høre mer om kartskaperen senere, men sett av kalenderen i slutten av mai for å se om Splitgate 2 kan gjenopplive hypen som det første spillet skapte.