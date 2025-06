Splitgate 2s spillerbase har "mer enn tredoblet seg" siden den åpne betaversjonen

HQ

Splitgate 2 Splitgate 2 er offisielt tilgjengelig nå, og til tross for en rekke kontroverser i det siste, ser det ut til at spillet gjør det ganske bra når det gjelder å tiltrekke seg spillere. Siden lanseringen av den åpne betaversjonen, og etter å ha gitt folk Halo x Portal-mekanikken de hadde blitt glad i i det originale Splitgate, har oppfølgeren tiltrukket seg tre ganger så mange spillere.

I det minste er det ifølge Splitgate 2s sosiale mediekonto, som svarte på en fan som spurte om spillertall. "Spillerbasen vår har mer enn tredoblet seg siden Beta. Spesielt har vi hatt massevis av nylig suksess på konsoll, " lyder svaret, som du finner under en unnskyldningsvideo fra 1047 Games CEO Ian Proulx.

Proulx ba om unnskyldning for at han hadde på seg en hatt med påskriften "Make FPS Great Again". Hatten ble av noen sett på som en politisk uttalelse, og kritisert av andre med tanke på at Proulxs tale på Summer Game Fest handlet som om Splitgate 2 ikke var skyldig i syndene til moderne FPS-titler. Nylig fant spillet også en god del kontroverser takket være prisingen av mikrotransaksjonene og kosmetiske bunter.

Vi må se om denne suksessen kan vare for den andre Splitgate. Spillet er tilgjengelig nå på PC, PlayStation og Xbox-konsoller.