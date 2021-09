Splitgate er dagens GR Live-spill

HQ

Akkurat som Among Us og Valheim, tok Splitgate uventet spillverdenen med storm etter den åpne betaen i sommer. Free-to-play-skytespillet ser ut til å ha slått an med sin Halo/Portal-spillestil, ettersom serverne var overveldet i den grad at utviklerne måtte forsinke spillet. Splitgate kom nylig inn i sin Season 0, noe som bidro til å gjøre spillet enda bedre med utgivelsen av et Battle Pass, en konkurransekø og mange andre endringer under panseret.

Hvis du vil se hva alt oppstyret handler om er det bare å klikke deg innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og spiller i cirka to timer.