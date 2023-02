HQ

Jeg var ikke sikker på hva jeg skulle tenke da jeg først startet opp SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. En del av meg, den mangeårige SpongeBob-fandelen, var spent på å se hva utvikleren Purple Lamp kokte opp, men spillkritikerdelen som har spilt tidligere SpongeBob-spill, ba meg om å få forventningene mine i sjakk. Jeg trodde aldri det ville være en katastrofe, men jeg var halvparten forventer å finne denne tittelen som noe som ikke er designet for min demografiske (som er at av en fyr i midten av 20-årene). Jeg tok feil. Og dette er fordi The Cosmic Shake både er et veldig morsomt og underholdende plattformspill, men også SpongeBob-spillet som fans i alle aldre har ønsket seg. Det er ikke et enormt spill proppfullt av dybde, men det er omtrent så autentisk Svampebob som et spill kan være, og det er en stor bonus.

The Cosmic Shake er et spill som rister opp Bikini Bottom til kjernen. I stedet for bare å besøke de typiske stedene som mynter undervannsverdenen, går du i stedet til nivåer som er multiversale tolkninger av SpongeBob-lore. Det jeg mener er at du ikke bare skal til Rock Bottom denne gangen, nei, du skal til Halloween Rock Bottom. Eller i stedet for å besøke Tareskogen, vil du være på vei til en forhistorisk vri på Kelp Forest, en hvor du faktisk får spille som den språklig utfordrede SpongeGar. Det holder spillet fundamentalt friskt og unikt, men lar det benytte seg av noen av de ikoniske øyeblikkene fra showet på måter som aldri før.

Det være seg gjennom F.U.N.tastic kostymer som kan samles og tjenes (og i utgangspunktet tjene bare som et kosmetisk tillegg, men jeg kommer tilbake til det om et øyeblikk), historien slår, og humorstilen, det hele føles virkelig Svampebob. Å ha den originale stemmebesetningen som gjentar rollene sine, gjør underverker for å heve dette selvfølgelig, men det fantastiske, morsomme og sjarmerende manuset, og introduksjonen av SpongeBob-stifter som de svært detaljerte stillbildene, får dette til å føles som om du spiller gjennom en episode av showet.

Legg til plattformspillet og det generelle spilldesignet, som er enkelt, flytende og viktigst, morsomt. Det vil ikke frustrere deg som Crash Bandicoot, og det er ikke så genialt som si Ratchet & Clank: Rift Apart, men det er designet på en slik måte at resten av opplevelsen kan skinne, og på en måte som både er underholdende for eldre fans, men også tilgjengelig for yngre. Kjernespillelementene er alle veldig typiske og enkle å forstå, det være seg hopping, meleeing, unnvikelse, gliding og så videre, og du blir rutinemessig introdusert for ytterligere mekanikk etter hvert som historien skrider frem. Hver mekaniker - som låses opp gjennom historieprogresjon og ikke knyttet til hvert kostyme - kan kjedes godt og mestres for å nå skjulte steder i hvert av de respektive nivåene for å skaffe seg en av mange samleobjekter og hemmeligheter. Og bortsett fra å fullføre kjerneoppgavene på hvert nivå (som fører til å redde en av SpongeBobs venner fra disse flerdimensjonale ønskeverdenene), vil du ønske å vandre utenfor allfarvei og samle så mange samleobjekter som mulig, da det er slik nye kostymer låses opp (du må finne mynter for å åpne et nytt nivå med kjøpbare skinn).

Fiendens variasjon er også ganske imponerende for et så greit plattformspill. Du må bruke spesifikke angrep for å ta ned visse fiendetyper, alt mens du unngår skade, ellers må du starte på nytt fra det siste sjekkpunktet. Det er ikke et utfordrende spill på noen måte, og er veldig tilgivende og enkelt å ta ned fiendene, men å ha luftbårne, varierte, tunge, raske og vanlige fiender å overvinne holder kampene friske og morsomme.

Men igjen, kampene er ikke det som gjør The Cosmic Shake så underholdende. Det er nivådesignet og måten alt du gjør føles virkelig Svampebob på. Enten det er å samle og returnere den flygende hollenderens verdsatte sokker til den grønne ghoulen i et pirattemanivå, eller redde ballongen Patrick fra den hjemsøkende Glove World-maskoten, Glovey Glove, er dette det mest kjærlig bygde SpongeBob-spillet jeg noensinne har hatt luksusen til å spille. Selv om du vil komme deg gjennom historien ganske raskt, er det incitament til å spille hvert nivå på nytt for å fullføre en rekke sideoppdrag for bestemte karakterer og å bruke nyervervede evner for å nå nye områder, noe som betyr at det også er en grad av gjenspillbarhet.

Grafikken og det visuelle tilbudet er også greit, til tross for at dette ikke er et nåværende generasjons spill på konsoller, merkelig nok. Nivåene er ikke påfallende pene, men karaktermodellene og nivådesignet er detaljert nok til at det føles som et moderne spill, i tillegg til å spille superjevnt i ytelsesmessig forstand. Det er et merkbart overforbruk av visse stemmelinjer når du spiller, noe som blir litt mye når du har hørt "Krusty Krab-pizzaen, det er pizzaen, for deg og meg!" for første gang.

Likevel, når du vurderer alle disse områdene, på toppen av den sanne forbindelsen til SpongeBob-merket (OG-stemmeskuespillere, mange originale sanger, umiddelbart gjenkjennelige kostymer som gjenspeiler bestemte øyeblikk i showets lore, etc.), er det klart at The Cosmic Shake er et flott tillegg til plattformsjangeren. Purple Lamp har laget et av, om ikke det beste, SpongeBob SquarePants videospill til dags dato, og hvis du er en fan av serien, er det verdt å gi denne en titt fordi den utvilsomt vil gi deg noen latter og fylle deg med tonnevis av varm nostalgi.