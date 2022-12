Sports Story plutselig lansert på Nintendo Switch

HQ

Utviklerne i Sidebar Games har vært skummelt tause om Sports Story etter at spillet endelig dukket opp igjen i november og lovet en lansering i desember, så det er ikke rart mange har fryktet en utsettelse. Flere av dere fikk likevel håp da Nintendo startet en videoserie kalt Inside the House of Indies denne uken som bringer nytt om indie-spill på vei til Nintendo Switch. Det viser seg at serien avsluttes med stil.

Den aller siste episoden av Inside the House of Indies var nemlig i dag, og høydepunktet i den må kunne sies å være avsløringen om at Sports Story nå har blitt lansert på Nintendo Switch. Dermed blir det en fin jul med sportseventyr likevel.