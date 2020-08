Sports Story utsatt på ubestemt tid

Du ser på Annonser

Når giganter som Xbox Game Studios og CD Projekt Red må se seg nødt til å utsette spillene sine i disse dager bør det ikke komme som et sjokk at et spill mange håpet å se i morgendagens Nintendo Indie World Showcase nok dessverre blir fraværende.

Sidebar Games nemlig gitt oss en artig trailer som avslører at Sports Story, oppfølgeren til Golf Story, dessverre må utsettes på ubestemt tid. Heldigvis er det noen gode nyheter også, for traileren hinter til at utsettelsen blant annet skyldes store ambisjoner med nye sportsgrener og litt annet du skal få analysere selv ved å se klippet under.