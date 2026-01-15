Sportstitler dominerte PlayStation Stores mest nedlastede lister i 2025

HQ

Informasjonen for de mest nedlastede spillene i 2025 på PlayStation Store er avslørt. Den store nyheten denne gangen er at sportsspill er de store hitene blant brukerne på plattformen, mens gjengangere vender tilbake til listene og dominerer som forventet.

For de europeiske og nordamerikanske listene var de to største spillene henholdsvis EA Sports FC 26 og NBA 2K26. De to sportsprosjektene har vist seg å være de store hitene, men de er ganske tett fulgt av andre sportslige hits som utgjør topp fem, inkludert EA Sports FC 25, EA Sports College Football 26 og EA Sports Madden NFL 26.

Du kan se de fullstendige listene nedenfor, men noen andre overraskende opptredener inkluderer Forza Horizon 5, som vi vet har vært en megahit på PlayStation, og disse dataene bekrefter det med at spillet nådde fjerdeplass på den europeiske listen og 14. plass på den nordamerikanske. Dessuten toppet Grand Theft Auto V nesten begge listene på henholdsvis andre- og tredjeplass, noe som underbygger at når Grand Theft Auto VI kommer, vil det selge astronomiske mengder eksemplarer.

Utover dette var Battlefield 6 en stor hit på plattformen med en femteplass i Europa og en andreplass i Nord-Amerika, mens Call of Duty gled ned, selv om den fikk flere oppføringer på listene, blant annet Black Ops 7 og Black Ops 6. Det var heller ikke et veldig godt år for PlayStation-eksklusive førstepartsspill, ettersom det bestselgende prosjektet var Ghost of Yotei på 11. plass og 9. plass på Europa/NA-listene.

Sjekk ut de komplette listene nedenfor.

Mest nedlastede PlayStation Store-spill i Europa i 2025:



EA Sports FC 26

Grand Theft Auto V

EA Sports FC 25

Forza Horizon 5

Battlefield 6

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin's Creed Shadows

Arc Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Split Fiction

Hogwarts Legacy

UFC 5

Call of Duty: Black Ops 6

It Takes Two

Klar eller ikke

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Rematch

F1 25



Mest nedlastede PlayStation Store-spill i USA og Canada i 2025: