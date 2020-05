Square Enix avholder Marvel's Avengers-livestream neste måned

Du ser på Annonser

Det er nå flere måneder siden Square Enix meldte ut at Marvel's Avengers vill komme den 4. september i stedet for i mai, som planen egentlig var. September nærmer seg smått, og nå vet vi at det ikke er lenge til vi får vite mer om superhelttittelen.

Square Enix har annonsert på spillets Twitter-side at de avholder en livestream den 24. juni, som setter fokus på Marvel's Avengers. Her vil vi blant annet få se gameplay fra spillet og få et innblikk i dets samarbeidsmodus.

Det er Crystal Dynamics og Eidos Montreal som står for utviklingen, så forventningene er store til Marvel-spillmatiseringen.