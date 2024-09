Square Enix: Final Fantasy XVI overskuddet innfridde ikke forventningene våre

HQ

I går ble Final Fantasy XVI lansert på PC, noe som gir et nytt publikum med flere hoder muligheten til å nyte det anerkjente rollespillet. Spillet har tidligere bare vært tilgjengelig for PlayStation 5, og mange har lurt på hvor godt det har solgt, med tanke på Square Enix' nylige kunngjøring om at de beveger seg bort fra eksklusive spill og over til en strategi for flere formater.

De som trodde at ting ikke gikk så bra som de hadde håpet, har tydeligvis vært inne på noe, for i den økonomiske resultatpresentasjonen som ble gjort i mai (og som først nå er offentliggjort), skriver sjef Takashi Kiryu :

"I undersegmentet HD Games lanserte vi flere nye titler, inkludert store titler som Final Fantasy XVI og Final Fantasy VII Rebirth, men fortjenesten innfridde dessverre ikke forventningene våre."

Han fortsetter også med å forklare at "det innledende salget ikke var så sterkt som forventet" for Final Fantasy VII: Rebirth.

Kort sagt ser det ut til å være en god grunn til at Square Enix velger en ny strategi. Salget er rett og slett ikke tilstrekkelig (i hvert fall ikke i forhold til utgiftene) til å gi ut sine største spill eksklusivt.