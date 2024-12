Square Enix forsvarer Final Fantasy VII: Rebirths PS5-salgsresultater

HQ

Square Enix har tatt opp bekymringer angående salgsresultatene til Final Fantasy VII: Rebirth på PlayStation 5, og motvirker fortellinger som stempler spillet som en kommersiell fiasko. I følge Circana-salgsdata frem til november 2024 ble spillet rangert som den 15. mest solgte tittelen i USA, og var spesielt den eneste eksklusive på den listen.

Yoshinori Kitase, en fremtredende figur hos Square Enix, uttrykte tilfredshet med spillets salg, og uttalte at selskapet er "selvsikre og glade for at vi når et visst salgsnivå". Kitase erkjente imidlertid at spillandskapet er i utvikling, og understreket nødvendigheten av bredere plattformtilgjengelighet: "Med den moderne spillverdenen kan vi ikke være eksklusive til én enkelt plattform ... vi må tilby dette spillet til så mange spillere som mulig."

Dette perspektivet tyder på at fremtidige utgivelser i serien kan ha en strategi for utgivelse på flere plattformer, potensielt inkludert plattformer som PC, Nintendo Switch 2 og Xbox, avhengig av eksisterende avtaler med Sony. Final Fantasy VII: Rebirth skal etter planen utgis på PC 23. januar 2025.