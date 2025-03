Square Enix har "forskjellige" Chrono Trigger prosjekter planlagt for neste år

HQ

I går feiret Square Enix 30-årsjubileet til et av de mest ikoniske og elskede JRPG-ene gjennom tidene. Chrono Trigger var det store samtaleemnet, og nå har det japanske selskapet publisert et innlegg på X som avslører hvordan de markerer denne store milepælen.

I et langt innlegg (etter oversettelse) får vi vite at for å markere 30-årsjubileet, Square Enix "vil lansere forskjellige prosjekter som går utover spillets verden i løpet av det neste året for å uttrykke vår takknemlighet til alle som har spilt Chrono Trigger så langt."

Det er ikke sagt noe om hva dette vil føre til ennå, men vi er lovet at informasjon på denne fronten vil bli lagt ut på Square Enixs offisielle kontoer i fremtiden.

Hva håper du fra Square Enix for å markere 30 år med Chrono Trigger?