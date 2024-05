Square Enix kunngjør tap på 141 millioner dollar når det beveger seg bort fra HD-remastere

HQ

Det ser ut til at Square Enix har begynt å vedta egne kostnadsbesparende tiltak. Dette kommer ikke i form av permitteringer, i det minste ikke ennå ser det ut til, ettersom den japanske spilltitanen i stedet har kunngjort en justering av utviklingstilnærmingen, en som ser ut til å bevege seg bort fra HD-remastere og nyinnspillinger av eksisterende titler, en innsats som ser at selskapet legger ut tap på $ 141 millioner.

Dette kommer fra en rapport om et møte som ble holdt i slutten av mars dekket av Bloomberg (takk, VGC), der det også ble nevnt at en organisatorisk restrukturering har blitt vedtatt, en der selskapet ønsker å fokusere mer på intern utvikling og mindre på arbeid fra eksterne studioer, alt i et forsøk på å øke fortjenesten og kvaliteten, som nevnt tidligere på året, noe som vil bli håndhevet med et nytt kvalitetssikringssystem som vil gjøre det mulig for Square Enix å avgjøre om et spill vil lykkes på et tidligere stadium i utviklingen.

Selv om det ikke har vært noen spesifikk omtale av kanselleringen av noen spill, synes denne kunngjøringen og ordlyden å antyde at noen prosjekter har blitt skrinlagt eller betydelig justert for å møte Square's nye tankesett.