Square Enix ser ut til å ha avsluttet sitt Sweet Baby Inc-partnerskap

Det var her om dagen at vi fikk vite at Square Enix -veteranen Tetsuya Nomura (som har vært involvert i praktisk talt alt det dyre studioet har gjort de siste 30 årene) mener at vi ikke burde behøve å spille som stygge karakterer i videospill.

Et utsagn som går på tvers av mye av dagens spillutvikling, som i stedet ofte ser ut til å strebe etter å være så inkluderende som mulig, snarere enn å tilby de mest attraktive hovedpersonene. Et selskap som har spesialisert seg på dette, er Sweet Baby Inc, som har som oppgave å rådgi spillutviklere for å fremme mangfold, likestilling og inkludering (ofte forkortet DEI).

Deres arbeid kan sees i flere titler, og blant utviklerne som har samarbeidet med dem, finner vi Square Enix (Forspoken), Remedy (Alan Wake 2) og Santa Monica Studio (God of War: Ragnarök). Nå ser det imidlertid ut til at Square Enix har avsluttet samarbeidet av ukjente årsaker, og på Reddit bemerkes det at selskapets logo ikke lenger er synlig blant Sweet Baby Incs kunder.

Vi vet ikke hvorfor, men flere store spill Sweet Baby Inc har vært involvert i har bommet på salgsmålene de siste årene, mens utviklere som ikke har gått den veien har hatt spill som har prestert mye bedre. Gode eksempler på det siste er Black Myth: Wukong og Warhammer 40,000: Space Marine II, der utviklerne i intervjuer fullstendig avviste at de hadde en eksplisitt DEI-agenda.

Var dette et godt trekk fra Square Enix, eller vil det koste dem til slutt?

