Square Enix skapte et ekte Queen's Blood-sett for å teste minispillet Final Fantasy VII: Rebirth.

HQ

Alle som har jobbet seg gjennom Final Fantasy VII: Rebirth siden lanseringen 29. februar, vil være godt kjent med det nye kortminispillet som ble inkludert i tittelen. Spillet, som går under navnet Queen's Blood, går ut på å bruke kort med ulik styrke og sjakklignende brikker for å vinne over motstanderen ved å få flere poeng enn dem, og hvis det høres komplisert ut, så fortvil ikke! Vi har en guide som hjelper deg på vei til å erobre modusen.

Men hvordan gikk Square Enix frem for å lage dette minispillet og sørge for at det faktisk fungerer i praksis? Som Kotaku rapporterer, har utviklingsteamet faktisk 3D-printet et komplett sett med Queen's Blood for å teste spillet i et fysisk rom. Det inkluderer det slottslignende bakteppet, det rutete brettet, de ulike bøndene og noen kortstokker, og til og med de to statuene som står på hver side av selve brettet.

Spillregissør Naoki Hamaguchi sier: "Det var mye kjærlighet til Queen's Blood blant utviklingsteamet også, og mot slutten av utviklingen, da arbeidsmengden ble mindre for noen av medlemmene, brukte de en 3D-printer til å lage et ekte brett."

Hamaguchi påpekte også at Queen's Blood ikke bare ble skapt av minispillteamet som jobbet med Rebirth, men at det i stedet var et samarbeid mellom dem og nivåteamet som bidro til å legge til et narrativt element i spillet og hvordan det passer inn i verden.

Hvis du nå bare kunne sette i gang med å masseprodusere det fysiske settet, ville vi vært veldig takknemlige!