Square Enix stenger Yoko Taro-fansiden

Et fanarkiv som samlet verk relatert til Drakenguard, Nier og alt annet som har med Yoko Taro å gjøre, må stenge etter et juridisk varsel fra Square Enix. Etter en privat samtale med Square Enix har nettstedet bestemt seg for å stenge innen utgangen av måneden.

"De siste årene har vært en glede, men vi beklager å måtte informere dere alle om at vi har blitt kontaktet av Square Enix Legal Team," står det i et innlegg på nettstedets Discord (takk, VGC). "Selv om vi er triste over å måtte gå, må vi også respektere ønskene til det juridiske teamet."

Den lille gruppen fans som drev nettstedet, startet med et mål om å samle og arkivere så mye materiale som mulig, men vokste til et punkt der det ble en pålitelig ressurs for fans av Yoko Taro. Nå vil det gå tapt for historien, men med tiden som er igjen til nettstedet stenger ned, er det sannsynlig at noen andre fans vil ta tak i det de kan.