Square Enix teaser for ny Materia Blade-hemmelighet i Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Siden Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles er en forbedret versjon av det turbaserte strategispillet fra 1997, er mange av de opprinnelige hemmelighetene knapt hemmeligheter lenger. Selv om dette oppdaterte spillet vil være svært autentisk i forhold til originalen, som vi nylig nevnte i forhåndsomtalen vår, vil det inneholde noen få endringer, blant annet i en av de største hemmelighetene og påskeeggene.

Under Gamescom hadde vi sjansen til å snakke med medregissørene Ayako Yokoyama og Kazutoyo Maehiro, hvor sistnevnte ertet oss litt om hva vi kan forvente av Final Fantasy VII crossover.

For alle som ikke er kjent, i det originale spillet kunne du rekruttere Cloud som en spillbar karakter, men han var begrenset og ute av stand til å bruke noen evner på grunn av at han manglet et mytisk våpen kjent som Materia Blade. Den gjenstanden kunne tjenes ved å nå toppen av et fjell, men i The Ivalice Chronicles vil det være en liten justering, da Cloud vil kunne rekrutteres med Materia Blade i sin besittelse. Så hva vil være i stedet for det berømte bladet på toppen av Mount Bervenia?

Maehiro ertet oss med følgende: "Så våre fans av originalen er kanskje kjent med dette allerede, men Final Fantasy VIIs Cloud kan bli med i gruppen din som en spillbar karakter. Og i den opprinnelige versjonen var det et bestemt sverd, og hvis du ønsket å bruke hans spesifikke evner, måtte du skaffe deg dette sverdet. De gode nyhetene er at han vil ha det sverdet tilgjengelig, han har sverdet med seg når han slutter seg til gruppen din. Så jeg vil at alle skal gå og utforske stedet der sverdet pleide å være, og finne ut hva som var der."

Det ser selvsagt ut til at det vil være mange flere hemmeligheter å oppdage når Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles kommer den 30. september på PC, PlayStation, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2. Se hele intervjuet med Maehiro og Yokoyama nedenfor.