Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Forhåndsvisning: En etterlengtet og velrealisert tilbakekomst

Det har vært en trend i det siste å bringe tilbake elskede JRPG-er i en mer modernisert utgave og form. Square Enix har gått i bresjen for dette, og har fått mange av sine klassiske titler tilbake, det være seg Live A Live, Dragon Quest, Super Mario RPG sammen med Nintendo, og snart også Final Fantasy Tactics. Apropos sistnevnte prosjekt, som en del av Gamescom, hadde jeg sjansen til å få en tidlig smakebit av dette spillet, og gikk hands-on med en del av prosjektet for å se hvordan det kjærlig har blitt oppdatert.

Demoen av spillet som jeg hadde luksusen til å oppleve var bare kort, delvis på grunn av at jeg måtte dra tidlig for å snakke med medregissørene. Det jeg fikk oppleve, var åpningsscenene før vi hoppet inn i en kamp der kampsystemet ble brukt for fullt.

Før vi går nærmere inn på detaljene, er det verdt å merke seg at Final Fantasy Tactics er spesielt spennende på grunn av hvordan det både respekterer og forbedrer originaltittelen. Det var merkbart med en gang i denne forhåndsversjonen, da den stemmelagte dialogen tok fortellingen og historiefortellingen til nye, oppslukende høyder, samtidig som den oppdaterte grafikken malte et nydelig og fargerikt bilde, alt uten å miste sjarmen og identiteten som spillet fra 1997 gjorde ikonisk. Det er utvilsomt fortsatt Final Fantasy Tactics, men det føles som om det hører hjemme på moderne plattformer nå, selv om den grunnleggende designfilosofien røper sin alder, ettersom vi nesten aldri ser spill lenger med så små dioramalignende nivåer og scener som tilfellet er her. Det har den perfekte balansen mellom nostalgi og modernisert innflytelse som betyr at fans, nye som gamle, bør finne noe å sette pris på i The Ivalice Chronicles versjon.

Når det gjelder kampene, var målet å beskytte Princess Ovelia mot angripere, med det forbeholdet at hun begynte å bli fanget mellom to fiendtlige og stridende fraksjoner. Din gruppe med helter må infiltrere denne gruppen og fungere som et skjold mot prinsessen, samtidig som du skjærer ned de som ønsker henne vondt, noe som virker ganske greit og enkelt, men som viste seg å være en utfordring på grunn av den begrensede manøvrerbarheten til hver helt og vertikaliteten på nivået.

Jepp, du må styre helter som ikke kan bevege seg langt før du kan slå til på toppen av en banestruktur der du bare kan bevege deg i visse retninger på grunn av bratte klippevegger, vannfarer og hindringer. I tillegg kommer den utdaterte designstilen som gjør at angrep bare kan utføres i to dimensjoner, noe som betyr at du ikke kan angripe en fiende som står ved siden av helten din på en flis som ligger i diagonal retning. For folk som meg selv, som er mer vant til moderniserte turbaserte strategispill, tok det litt tid å venne seg til stivheten, og det samme gjorde vanskelighetsgraden, der det rutinemessig føltes som om du var på bakbeina og slet med å overvinne oppgaven. Men hei, dette er jo et tema som går igjen i eldre JRPG-er, så på en måte kan man bare rose autentisiteten til The Ivalice Chronicles ytterligere.

Det finnes en rekke unike helter du kan samle på og bruke til din fordel, og hver av dem tilhører ulike klassetyper og kan levles opp individuelt for å gjøre dem sterkere. Denne variasjonen betyr at du kan endre strategi på vei inn i hver kamp, og kanskje bestemme deg for at et tettere nivå er bedre for nærkamp og tøffere helter, mens et mer åpent nivå, som det jeg opplevde, er bedre for avstandskjemper og magikere som ikke trenger å komme helt tett på. Det er en interessant dynamikk som gir mye dybde til den totale opplevelsen.

Etter bare en begrenset tid med Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, ble det helt klart at dette spillet vil være perfekt for demografien som liker HD-2D-remakes som Square Enix har lagt ut. Det er ikke helt i samme stil, med en litt unik art direction, men i praksis og i måten det spilles på, er det mange likheter som skinner gjennom. Fans av originalen kan fortsatt oppleve spillet slik det var i Classic -stilen, eller du kan sjekke ut den renere, slankere og mer brukervennlige Enhanced -utgaven, som til og med bruker et ryddigere brukergrensesnitt for å formidle informasjon til spilleren på en mer effektiv måte. Men igjen, selv om det åpenbart er en oppdatert versjon, er The Ivalice Chronicles fortsatt tøft, komplekst, utfordrende og fylt med den historien og den utmerkede historiefortellingen som fans den dag i dag setter pris på originalen for.