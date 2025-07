Square Enix vil ikke tilby oppdatering mellom Nintendo Switch-versjoner av Dragon Quest I & II HD-2D Remake

HQ

Vi er ikke sikre på årsaken bak avgjørelsen, men Square Enix har kunngjort at Dragon Quest I & II HD-2D Remake -versjonen vil være inkompatibel mellom Nintendo Switch 1 og Nintendo Switch 2. Begge versjonene av JRPG-klassikerne med moderne grafikk vil være frittstående, og lagringsdata vil ikke kunne overføres mellom konsollgenerasjoner.

Square Enix' offisielle nettside for spillet rapporterer faktisk at "ingen oppdateringer er tilgjengelige eller planlagte. Kjøp ditt eksemplar for det systemet du ønsker å spille på".

Utover små visuelle forbedringer, er det ingen andre forskjeller i spillopplevelsen eller historien mellom de to versjonene av spillet. Nintendo Switch 1-kassettversjonen inneholder hele spillet, og er fullt kompatibel hvis du starter eventyret ditt på Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2-versjonen er et Game Key Card.

Igjen, som Square Enix selv ber deg om å gjøre, velg godt den 30. oktober hvilken versjon du vil spille.

Endrer denne kunngjøringen fra Square Enix ditt valg av Dragon Quest I & II HD-2D Remake kjøp?