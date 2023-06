Square Enix-ansatte ønsker å lage Final Fantasy VI: Remake

HQ

Som følge av suksessen til Final Fantasy VII: Remake - som forøvrig ikke er i nærheten av å være ferdig enda - har mange snakket om hvilke andre spill i serien som bør pusses opp. Det er spesielt to ønsker og teorier som leder an, og det er flere som til og med jobber for Square Enix som er spesielt ivrige på en av dem.

Under streamen hvor mange nåværende og tidligere utviklere feiret Final Fantasy sitt 35-årsjubileum fortalte Final Fantasy VII: Remake-produsenten Yoshinori Kitase at det er mange hos Square Enix som spør når de skal lage en remake av Final Fantasy VI. Før du får altfor høye forhåpninger er det greit å nevne at Kitase-san og Hironobu Sakaguchi bemerker at noe slikt ville tatt veldig lang tid og vært utfordrende siden å gå fra den pikselbaserte grafikken fra 1994 ville krevd mye arbeid, og at historien måtte ha blitt veldig endret på. Dette på toppen av at store deler av selskapet er travelt opptatt med Final Fantasy VII: Rebirth og mer.

Hvilket Final Fantasy vil du skal få en remake?