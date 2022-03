Squid Game 2 vil by på flere av de kule lekene

HQ

En av grunnene til at den sørkoreanske tv-serien Squid game ble en så stor hit, var de brutale, dystre og ofte morbide "lekene" som deltakerne i den titulære konkurransen skulle ta del i. Serien legger opp til at den fasen av fortellingen er forbi, men disse lekene kommer imidlertid til å spille en rolle i den kommende andre sesongen også, som ble bekreftet i november.

I et intervju med Deadline sier forfatter, regissør og skaper Dong-hyk "there will be more great games, that's all I can say".

"I'm just still brainstorming and collecting the ideas for Season 2. I haven't even started with the writing yet", legger han til.

Du bør altså regne med at det kan gå flere år før vi får den andre sesongen.