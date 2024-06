Squid Game: Sesong 2 får en første titt i oktober

HQ

Vi er tydeligvis ikke de eneste som har ventet på at Squid Game skal komme tilbake, med nye vanvittige spill og medfølgende massemord. Og nå ser det ut til at det kan være på tide, i det minste relativt snart.

Via The Hollywood Reporter kunngjøres det at Netflix for første gang vil vise frem sesong to av Squid Game under det italienske arrangementet Lucca Comics & Games, som starter 30. oktober og varer til 3. november. De som deltar vil også få møte seriens skaper, Hwang Dong-hyuk, som vil være der sammen med stjernene Lee Jung-jae og Wi Ha-joon.

Forhåpentligvis betyr dette også at vi får traileren rundt samme tid eller høyst en dag eller så senere - og da bør ikke selve premieren være så langt unna. Det er verdt å nevne at Lee Jung-jae nylig sa at Squid Game: Season 2 ville ha premiere i desember, men det ble ikke bekreftet av Netflix på det tidspunktet, men ettersom vi får se et første glimt i oktober - høres en premiere i desember ganske sannsynlig ut.