Stadium-modusen i Overwatch vil ikke få noen nye helter eller kart

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I en ny Director’s Take fra Aaron Keller, spilldirektør for « Overwatch, er det avslørt at Stadium-modusen i praksis blir avviklet. I en del av artikkelen som omhandler data om spillernes køer, nevnes det at modusen utgjør 6 % av den totale køen i « Overwatch, både for de ikke-rangerte og rangerte alternativene samlet, noe som til slutt har ført Blizzard til beslutningen om å stanse utviklingen av nytt innhold for modusen.

Keller forklarer nærmere bestemt at Stadium fortsatt vil få «sesongbaserte balanseoppdateringer, rangtilbakestillinger og belønninger», men at den ikke lenger vil bli utvidet med nye helter eller kart. Han legger til: «I stedet tar vi med oss erfaringene vi har høstet fra utviklingen av modusen og bruker disse erfaringene (samt de talentfulle utviklerne) i våre fremtidige planer.»

I den utvidede artikkelen forklares det videre at Blizzard har til hensikt å fortsette å introdusere tidsbegrensede moduser, da disse er nyttige for å samle inn data og tilbakemeldinger fra spillerne. Et kommende eksempel er «Quick Play Hacked», som har som mål å «finne måter å gjøre kampene mer dynamiske i «Role Queue», forbedre opplevelsen for tanker og redusere noe av volatiliteten i lagkamper, samtidig som vi fjerner noen av de problemene spillerne opplever med våre nåværende formater.»

Hvis du lurer på hvor flertallet av « Overwatch-spillerne befinner seg, bruker 54 % av de daglige spillerne tiden sin i «Unranked Role Queue 5v5», mens den nest største gruppen er «Ranked Role Queue 5v5» med 37 % av spillerne. «Ranked Open Queue 6v6» og «Unranked Mystery Heroes 6v6» holder seg begge på henholdsvis 8 % og 4 % av spillerne.

Hvilken modus bruker du mest tid på når du spiller « Overwatch?