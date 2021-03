S.T.A.L.K.E.R. 2 blir så pent at utviklerne fokuserer på tenner

Du ser på Annonser

Som lovet skal Microsoft ha en nyhetsfylt stream klokken 17 i dag. Da dette ble annonsert fikk vi blant annet vite at S.T.A.L.K.E.R. 2 blir en del av presentasjonen, men utviklerne i GSC Game World var raskt ute med å si at vi skal få en gameplaytrailer eller noe. Det var ganske lurt.

For det kan virke som om Xbox har offentliggjort dagens S.T.A.L.K.E.R. 2-video litt for tidlig. Nå har vi nemlig fått en video hvor Zakhar Bocharov viser hvor utrolig detaljerte både personer og våpen vil være i spillet. Faktisk vil personene være så visuelt imponerende at de har laget et eget tannsystem som gjør slik at hver eneste person har en unik tanngarde, noe vi også får se eksempler på.