Xbox skal ha stream fylt med kule spill neste uke

De siste par ukene har både rykter og klare indikasjoner fått det til å virke som om Microsoft planlegger å ha en nyhetsfokusert stream den 26. mars, og det viser seg å ikke bare bli småtteri heller.

Xbox-avdelingen kan nemlig bekrefte at de vil ha en stream klokken 17 fredag neste uke, og at denne vil være fylt med spill fra samarbeidspartere de har. Blant annet loves vi nytt fra 12 Minutes, S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain og Exo One. Vi får ikke vite hvor lenge sendingen vil vare, men med lovnader om gameplay og trailere fra over 25 spill er det mer enn nok å glede seg til.